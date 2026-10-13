Complimenti e buon lavoro a Venezia

Forza Italia cresce quando il territorio è protagonista, quando le persone si sentono parte di un progetto comune e quando il lavoro di squadra si traduce in risultati concreti.
Complimenti e congratulazioni ai candidati di Forza Italia eletti nel Consiglio Metropolitano di Venezia: Mattia Boscolo Chiodoro, con 3.650 voti, e Fausto Pivetta, con 1.939 voti, che rappresenteranno la nostra forza politica in questa importante istituzione.
A entrambi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la convinzione che sapranno interpretare questo incarico con serietà, spirito di servizio e attenzione alle esigenze delle amministrazioni locali e delle comunità che compongono il nostro territorio metropolitano. La nostra identità è la nostra forza. Forza Italia è una comunità politica che si riconosce nei valori della libertà, della democrazia liberale, della responsabilità, della solidarietà e del buongoverno. Una forza moderata, concreta e riformatrice, che crede nel valore delle persone, nel ruolo degli amministratori locali e nella capacità dei territori di essere protagonisti del proprio futuro.
Ma c’è un altro valore che dobbiamo continuare a coltivare: il gioco di squadra. Nessun risultato è mai soltanto individuale. Dietro ogni traguardo ci sono persone, amministratori, dirigenti, militanti e sostenitori che, con ruoli diversi, contribuiscono ogni giorno alla crescita del nostro movimento. È nella capacità di lavorare insieme, valorizzare le competenze di ciascuno e condividere obiettivi e responsabilità che si costruisce una comunità politica forte, credibile e riconoscibile. Ecco perché, come questa volta, la condivisione di un percorso è stato l’ingrediente principale.
Come vicesegretario provinciale di Forza Italia, è stato un piacere essere al vostro fianco durante lo spoglio, condividendo l’attesa, l’impegno e la soddisfazione di questo momento. La vicinanza non è soltanto una presenza nelle occasioni importanti, ma una scelta quotidiana: esserci, ascoltare, collaborare e continuare a costruire insieme. Le elezioni passano, i numeri si aggiornano, ma ciò che conta davvero è il rapporto di fiducia che sappiamo costruire con le nostre comunità. È da qui che dobbiamo ripartire, con unità, entusiasmo e determinazione, consapevoli che ogni risultato raggiunto è un punto di partenza e non un punto di arrivo. Avanti, insieme. Con l’orgoglio dei nostri valori, la forza della nostra identità e la responsabilità di chi sa che la politica è, prima di tutto, servizio alle persone e al territorio.
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