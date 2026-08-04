Elezioni Città Metropolitana

L’11 ottobre la Città metropolitana di Venezia tornerà al voto per il rinnovo del Consiglio metropolitano, un appuntamento di secondo livello che coinvolge sindaci e consiglieri comunali, ma le cui scelte incidono sulla vita di oltre ottocentomila cittadini.
Troppo spesso la Città metropolitana viene percepita come un ente lontano. In realtà è il luogo in cui si decidono le strategie per la mobilità, la pianificazione territoriale, l’edilizia scolastica, la tutela ambientale e il coordinamento tra i 44 Comuni. È qui che si costruisce una visione condivisa del territorio, superando i confini amministrativi per affrontare insieme le grandi sfide dello sviluppo, con politiche di area vasta.
Dopo la recente elezione a sindaco di Venezia, Simone Venturini guiderà anche questa fase istituzionale da sindaco metropolitano, chiamando il territorio a rinnovare il Consiglio che lo affiancherà nei prossimi anni.
In questo contesto, Forza Italia si presenta con una rete di amministratori locali che ogni giorno governa Comuni, ascolta cittadini e imprese e conosce concretamente le esigenze del territorio. È proprio questa esperienza amministrativa il valore aggiunto che il partito intende portare anche all’interno della Città metropolitana: pragmatismo, competenza e capacità di fare squadra con tutti gli enti locali.
Le elezioni dell’11 ottobre non saranno soltanto un passaggio istituzionale. Saranno l’occasione per rafforzare una rappresentanza capace di trasformare la Città metropolitana in un motore di sviluppo, infrastrutture e servizi, mettendo al centro i Comuni e il lavoro quotidiano degli amministratori.
Per Forza Italia, il futuro della Città metropolitana non si costruisce con gli slogan, ma con la forza di una classe dirigente radicata nel territorio, capace di fare rete e di dare risposte concrete. È questa la sfida che attende Venezia e tutta la sua area metropolitana.
Città metropolitana di Venezia: elezioni fissate per l’11 ottobre 2026. (Decreti del Sindaco n. 62-53 del 24 luglio 2026).
Possono candidarsi ed essere eletti i consiglieri comunali e i sindaci dei 44 comuni che fanno parte dell’ex provincia di Venezia.
Ricordiamo che si trattano di elezioni di secondo livello, cioè non possono votare i cittadini, bensì solo i sindaci e i consiglieri comunali di tutti i 44 comuni della provincia!