11/10 elezioni metropolitane – Venezia

Il 24 Settembre si è riunito il Direttivo provinciale di Forza Italia Provinciale Venezia. Abbiamo vissuto un momento importante di confronto tra amministratori, realtà locali e rappresentanti del territorio per un confronto vero, concreto, che ha messo attorno allo stesso tavolo chi ogni giorno amministra i nostri Comuni, vive direttamente le esigenze delle comunità e conosce da vicino le diverse realtà della provincia veneziana.
Nel mio intervento, come Vicesegretario Provinciale, ho voluto sottolineare proprio questo: la partecipazione non è un elemento accessorio della politica. È il punto di partenza. Perché chi amministra un territorio sa bene che ogni Comune ha esigenze, priorità e caratteristiche diverse. E proprio per questo serve una politica capace di ascoltare, confrontarsi e costruire risposte insieme a chi il territorio lo vive ogni giorno. È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a lavorare: più presenza, più confronto, più territorio.
Non una politica che parla dei territori, ma una politica che parla con i territori. Con entusiasmo e con la consapevolezza che il radicamento nasce dalla presenza, dal lavoro quotidiano e dalla capacità di creare una squadra.
Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati, in particolare ai nostri, per la Città Metropolitana di Venezia: Mattia Boscolo Chiodoro, consigliere comunale di Chioggia e Fausto Pivetta, sindaco di Pramaggiore.
Le elezioni della Città Metropolitana di Venezia rappresentano un momento importante per il futuro del nostro territorio: servono amministratori capaci di portare al centro le esigenze concrete dei Comuni. In questo percorso, Forza Italia vuole essere protagonista, rafforzando la propria presenza e mettendo esperienza, competenza e attenzione ai territori al servizio delle comunità veneziane.