Formazione: palcoscenico da leadership

📌 Martedì 10 Marzo – ore 20:00 | Google Meet. PUBLIC SPEAKING per un palcoscenico da leadership. La terza lezione della Scuola di Formazione Politica per Amministratori non sarà solo tecnica, ma orientata verso una vera crescita civica. (https://www.ilcircoloveneto.eu)
La “Scuola”, ormai da anni, è un riferimento serio per chi vuole trasformare l’impegno pubblico in competenza concreta, radicata nella cultura, nel linguaggio e nella responsabilità dell’azione politica. Con piccole pillole di formazione politica.
In un momento storico in cui comunicare significa costruire fiducia, comprendere e coinvolgere — non limitarsi a trasmettere parole — la capacità di parlare in pubblico diventa strumento fondamentale per chi aspira a servire la comunità con lucidità, rigore e visione.
🎓 Adriano Berton, docente stimato e coach di comunicazione, guiderà gli allievi attraverso dinamiche essenziali del public speaking: dalla gestione delle emozioni alla strutturazione di un messaggio efficace, dal linguaggio verbale a quello non verbale, per parlare ai cittadini con autorevolezza e consapevolezza.
Questa lezione non è un semplice incontro formativo — è un tassello che arricchisce il profilo di chi sceglie la politica come servizio e responsabilità verso gli altri.
