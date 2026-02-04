Parte la Scuola Politica

“

quel l’agorà

si è ampliata e trasformata: è digitale, immediata, pervasiva. Ma essere presenti online non basta. Comunicare significa costruire relazioni, generare fiducia, dare senso e profondità a spazi che, se svuotati di contenuto, rischiano di diventare solo vetrine senza anima.

La

Scuola di Formazione Politica per Amministratori

nasce proprio per questo: offrire strumenti concreti e una visione consapevole. Nel corso degli anni, gli incontri hanno affrontato i social network come luoghi di dialogo con i cittadini, la progettazione di piani editoriali coerenti e l’uso strategico del marketing digitale, sempre con un obiettivo chiaro: costruire un ponte tra il mondo virtuale e quello reale. Perché la politica non si misura nei like, ma nella capacità di trasformare il consenso digitale in fiducia concreta.