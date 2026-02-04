Parte la Scuola Politica

Martedì 10 febbraio alle ore 20.00 prende il via la prima lezione online della Scuola di Formazione Politica per Amministratori, dedicata a comprendere e governare il cambiamento della comunicazione politica digitale contemporanea.
L’incontro, dal titolo “SOCIAL NETWORK: come agorà digitale”, vedrà come docente il dott. Alessio Casarolli, social media manager ed esperto di comunicazione.
“Un tempo la politica parlava dai balconi, si scriveva sui giornali, si confrontava nelle piazze e nelle sedi di partito. Oggi quel l’agorà si è ampliata e trasformata: è digitale, immediata, pervasiva. Ma essere presenti online non basta. Comunicare significa costruire relazioni, generare fiducia, dare senso e profondità a spazi che, se svuotati di contenuto, rischiano di diventare solo vetrine senza anima.La Scuola di Formazione Politica per Amministratorinasce proprio per questo: offrire strumenti concreti e una visione consapevole. Nel corso degli anni, gli incontri hanno affrontato i social network come luoghi di dialogo con i cittadini, la progettazione di piani editoriali coerenti e l’uso strategico del marketing digitale, sempre con un obiettivo chiaro: costruire un ponte tra il mondo virtuale e quello reale. Perché la politica non si misura nei like, ma nella capacità di trasformare il consenso digitale in fiducia concreta.In un’epoca in cui la velocità dell’informazione rischia di schiacciare la profondità del pensiero, la Scuola Politica si propone come uno spazio di qualità, confronto e visione“.
Il Direttore
Beniamino Boscolo Capon
