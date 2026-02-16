I.A. a scuola di politica

Martedì 24 febbraio alle ore 20.00 prende il via la seconda lezione online della Scuola di Formazione Politica per Amministratori online, la lezione dal titolo “INTELLIGENZA ARTIFICIALE: la nuova frontiera politica”, vedrà come docente il dott. Emanuele Masiero, giornalista, esperto di comunicazione digitale e intelligenza artificiale.
E’ sicuramente un argomento che sta rivoluzionando non solo la comunicazione politica ma l’intera gestione pubblica. Spesso si parla di IA in relazione alle campagne elettorali e al rischio di manipolazioni, ma il suo impatto è molto più ampio e profondo. Oggi strumenti basati sull’intelligenza artificiale permettono di analizzare in tempo reale la percezione dei messaggi, migliorare l’efficacia dei servizi al cittadino, semplificare procedure burocratiche e supportare decisioni strategiche nelle pubbliche amministrazioni.
Un’occasione per esplorare come l’IA stia trasformando il modo di fare politica e amministrazione, e per riflettere criticamente su opportunità, sfide e implicazioni etiche di questi strumenti.
