Proroga iscrizione scuola politica: 06 FEBBRAIO 2026

L’entusiasmo raccolto in queste settimane — con circa 50 iscrizioni già confermate — ha portato alla PROROGA delle adesioni fino al 06 FEBBRAIO alle ore 12.00, segno di un bisogno reale e condiviso: formare amministratori capaci di leggere la complessità del presente e di prendere decisioni responsabili, con metodo e visione.
L’edizione 2026 si svolgerà online, con un format agile ma concreto, pensato per offrire strumenti immediatamente utili a chi vive l’impegno politico come servizio alla propria comunità. Dalla comunicazione digitale all’intelligenza artificiale, dal public speaking alla gestione del bilancio e al Testo Unico degli Enti Locali, fino alle strategie di campagna elettorale: un percorso che attraversa i nodi centrali dell’azione amministrativa contemporanea.
Il titolo scelto quest’anno, “Delibero, ergo sum…”, richiama il valore profondo del pensiero critico e della scelta consapevole. Deliberare non è solo un atto tecnico, ma un gesto di responsabilità civile: significa esserci, assumersi il peso delle decisioni e orientarle al Bene Comune.
Nel 2026 la Scuola di Formazione Politica per Amministratori celebra 9 anni di attività, confermandosi come uno spazio prezioso di crescita, confronto e consapevolezza per chi sceglie di impegnarsi nella vita pubblica. Un percorso reso possibile anche grazie al sostegno costante de Il Circolo Veneto aps, che da sempre crede nel valore della formazione come fondamento di una buona amministrazione.
Dopo 9 anni, la Scuola continua a dimostrare che non ci si improvvisa amministratori. Servono competenze, ascolto e formazione continua. Con lo stesso entusiasmo della prima edizione, la Scuola rinnova il suo impegno: accompagnare chi sceglie di servire la propria comunità con serietà, passione e consapevolezza.
