Formazione: 3 incontri nel territorio

Come ogni anno il Circolo Veneto ha pensato di portare la Scuola di Formazione per Amministratori ONLINE nel territorio con la presentazione dei contenuti, del calendario, la presentazione dei docenti e per promuovere le adesioni alle lezioni.

Prenota il tuo posto e scrivi a info@beniaminoboscolo.it per indicare in quale data e quale sede sarai presente:
lunedi 19/01 ore 18.45 a Marcon,
mercoledi 21/01 ore 19 a Portogruaro
lunedi 26/01 ore 18.30 a Mestre.

Gli amici Luigi Bona, Guglielmo Liut e Lorenza Lavini introdurranno l’incontro rispettivamente nelle sedi indicate nella locandina in calce.

Ti aspetto!