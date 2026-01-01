Con il 2026 la Scuola di Formazione Politica per Amministratori raggiunge il traguardo dei nove anni di attività, consolidandosi come un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano acquisire competenze solide e una visione consapevole dell’azione pubblica. Un percorso ONLINE pensato per chi sente il dovere – e il privilegio – di servire la propria comunità con strumenti adeguati, lucidità decisionale e una leadership realmente orientata al bene comune. In un’epoca in cui le aspettative verso gli amministratori crescono e, al contempo, l’affluenza alle urne diminuisce, diventa essenziale proporre momenti formativi concreti ma agili, autentiche “pillole di formazione” capaci di fornire risposte immediate alle sfide della governance locale. Perché, come spesso si dice, “non ci si improvvisa amministratori”: servono metodo, conoscenza e la capacità di leggere la complessità del presente.
Il titolo della Scuola quest’anno sarà “Delibero, ergo sum…” dove l’ispirazione cartesiana (cogito ergo sum, cioè “penso, dunque sono”) viene modificata con un significato diverso: sono una persona perché penso in modo critico e scelgo. L’espressione afferma che la capacità di deliberare — cioè riflettere, valutare alternative e prendere decisioni consapevoli — è una prova dell’esistenza e dell’identità del cittadino/candidato/amministratore consapevole.
PROGRAMMA e CALENDARIO
-
Social Network come agorà digitale: Come progettare una comunicazione digitale efficace e coinvolgente per cittadini ed elettori. Docente: dott. Alessio Casarolli, social-media manager ed esperto di comunicazione.
MARTEDI 10 FEBBRAIO 2025 DALLE ORE 20 – GOOGLE MEET
-
L’intelligenza artificiale come nuova frontiera politica: Mappe e strumenti per esplorare la governance del futuro. Docente: dott. Emanuele Masiero, esperto in innovazione tecnologica e comunicazione.
MARTEDI 24 FEBBRAIO 2025 DALLE ORE 20 – GOOGLE MEET
-
Public Speaking per un palcoscenico da leadership: Tecniche di comunicazione orale per parlare in pubblico con chiarezza, autorevolezza e empatia. Docente: dott. Adriano Berton, coaching, comunicatore e formatore leadership e teamwork.
MARTEDI 10 MARZO 2025 DALLE ORE 20 – GOOGLE MEET
-
Il bilancio dell’ente locale come mappa delle risorse: Comprendere regole, strumenti e scelte strategiche per una gestione responsabile e sostenibile delle risorse pubbliche. Docente: dott. Daniele Lazzarini, Dirigente pubblico, settore finanze, tributi e partecipate.
MARTEDI 24 MARZO 2025 DALLE ORE 20 – GOOGLE MEET
-
Il Testo Unico degli Enti Locali come bussola amministrativa: Norme, funzioni e principi del Testo Unico degli Enti Locali per amministrare con competenza e consapevolezza istituzionale. Docente: avv. Marco Coiz, Magistrato della Corte dei conti, Sezione Controllo per il Friuli Venezia Giulia.
MARTEDI 14 APRILE 2025 DALLE ORE 20 – GOOGLE MEET
-
Il campo di battaglia: la campagna elettorale: Strategie, strumenti e metodi per costruire e vincere una competizione politica moderna. Docente: prof. Devid mezzerelli, Docente universitario di Linguaggi e strategie dell’advertising digitale ed esperto di Comunicazione Politica.
MARTEDI 28 APRILE 2025 DALLE ORE 20 – IN PRESENZA AL NOVOTEL DI MESTRE
QUOTE
L’iscrizione, valida fino al 31 Gennaio 2026, potrà essere fatta unicamente tramite link con Google Moduli: https://forms.gle/vSNqmHyPN45UVJRd6 , previo pagamento (35,00 euro) con un bonifico all’ IBAN: IT64P0760102000000095545778 intestato a “Il Circolo Veneto aps”, con causale “Nome Cognome – Adesione Scuola politica amministratori“. Con lo stesso entusiasmo della prima edizione siamo pronti ad affrontare questa bella e utile iniziativa all’insegna del Bene Comune.