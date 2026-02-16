Crociere 2026 a Chioggia, TOP!

La prima nave da crociera del 2026 arriverà a fine aprile, aprendo una stagione che accompagnerà la Città fino a novembre, con presenza costante e significativa del turismo crocieristico.
Anche il 2026, come gli anni precedenti, si preannuncia un anno positivo per le crociere a Chioggia. Il nuovo calendario prevede, infatti, una ventina di toccate, che porteranno in città 7 diverse navi della flotta Viking: un risultato importante, che consolida Chioggia come scalo strategico e qualificato nel panorama dell’Adriatico.
Non soltanto numeri. Sono lavoro per le imprese locali, opportunità per commercianti e ristoratori, visibilità internazionale per la nostra città. Sono visitatori che passeggiano tra le calli, che scoprono la storia millenaria, che assaporano le eccellenze del territorio. Da un po’ di tempo, nel mondo, si parla di Chioggia. E si parla di Chioggia un po’ di più di prima.
Con l’attuale amministrazione comunale, la Città ha saputo cogliere con determinazione l’opportunità di diventare porto alternativo alle grandi rotte tradizionali, avviando dal 2022 un percorso di rilancio che, anno dopo anno, ha visto crescere l’affluenza, presenze internazionali e ricadute economiche. I gruppi di turisti contraddistinti dalla paletta colorata e numerata hanno portato un turismo di qualità, attento alla cultura, all’identità e all’autenticità del territorio, con le loro visita alla Città.
Un traguardo che si inserisce pienamente nella visione delineata nel programma elettorale di rilancio del porto crocieristico, valorizzazione di un turismo che allunga la stagione estiva e creazione di nuove opportunità economiche per la città.
Chioggia continua così a scrivere la sua rotta. E lo fa guardando avanti, con il mare davanti e nuove opportunità all’orizzonte. 🚢✨
Anche opportunità di lavoro, nell’accoglienza: collaboratori, bella presenza, conoscenza lingua inglese, per le fasi di imbarco e sbarco. Inviare CV a info@vtavenezia.it
