Le crociere a Chioggia diventano una realtà! Con il 2023, grandi risultati per l’Amministrazione comunale.

Il 2023, per la crocieristica a Chioggia, è stato un anno straordinario, con dei numeri da record! Si deve ringraziare la Capitaneria di Porto e Autorità Portuale di Venezia per aver aiutato il Comune a realizzare questo progetto: 36 toccate di 4 compagnie crocieristiche per un stazionamento di 83 giorni e per un complessivo numero di oltre 55.000 turisti.