Breve videointervista: Piccolo Teatro

Chioggia, 18 dicembre 2025 – breve intervista a  a cura di Micaela Brombo di Chioggia Azzurra.

Al termine della cerimonia finale per l’80esimo anniversario de Il Piccolo Teatro – Città di Chioggia, orgoglio cittadino,  e realtà culturale, i riflettori di Chioggia Azzurra hanno voluto accendersi in una brevissima video intervista con il Beniamino Boscolo Capon, Presidente del Consiglio comunale  clodiense.

«È fondamentale che le nuove generazioni sappiano guardare a questi esempi. I giovani hanno bisogno soprattutto di modelli positivi e di testimonianze concrete, più che di rimproveri. La società è cambiata rispetto al passato, ma ha ancora un grande bisogno di figure e realtà come questa» – queste le conclusioni dell’intervista .

