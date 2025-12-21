Breve videointervista: Piccolo Teatro

Chioggia, 18 dicembre 2025 – breve intervista a a cura di Micaela Brombo di Chioggia Azzurra.
Al termine della cerimonia finale per l’80esimo anniversario de “Il Piccolo Teatro – Città di Chioggia“, orgoglio cittadino, e realtà culturale, i riflettori di Chioggia Azzurra hanno voluto accendersi in una brevissima video intervista con il Beniamino Boscolo Capon, Presidente del Consiglio comunale clodiense.
«È fondamentale che le nuove generazioni sappiano guardare a questi esempi. I giovani hanno bisogno soprattutto di modelli positivi e di testimonianze concrete, più che di rimproveri. La società è cambiata rispetto al passato, ma ha ancora un grande bisogno di figure e realtà come questa» – queste le conclusioni dell’intervista .