Buon compleanno Piccolo Teatro

Ieri, giovedi 18/12, ho avuto il piacere di rappresentare l’Amministrazione comunale, unitamente con il Vicesindaco Serena De Perini durante l’evento conclusivo, dopo un anno di attività, dei festeggiamenti degli 80 anni della Compagnia teatrale il Piccolo Teatro.
Nel 1945, in una Chioggia che usciva dalle ferite della guerra, Il Piccolo Teatro
nasceva come spazio di incontro, speranza e rinascita, ed oggi, a 80 anni di distanza, continua a raccontare la nostra comunità, custodendo tradizioni, dialetto e memoria collettiva.
In un tempo che corre veloce e spesso distratto, “tenere aperto un sipario” è un atto di responsabilità civile oltre che culturale. Per questo, il nostro grazie più sincero va a chi, con passione e dedizione, ha reso possibile questo straordinario traguardo: fondatori, attori, tecnici e famiglie. Il Piccolo Teatro è e resterà un faro di cultura, emozione e bellezza per Chioggia.
Auguri per questi 80 anni di storia condivisa.
Intervento del Presidente del Consiglio comunale
Buonasera, e benvenuti nella Sala Maggiore della Casa Comunale, è un piacere ospitare gli amici della compagnia teatrale chioggiotta de “Il Piccolo Teatro”: una longeva realtà che, oggi, festeggia il suo ottantesimo anniversario.
Nata come “Piccola Ribalta”, in un Italia che usciva dalle ferite della guerra, in un tempo di macerie materiali e morali dove il teatro diveniva spazio di incontro e di speranza per una ripresa e fiducia nel futuro, la compagnia “Il Piccolo Teatro” rappresenta, oggi, la vita della nostra comunità, custodendo tradizioni e valorizzando il dialetto, rendendo alla nostra generazione, tra il serio e il faceto, un’occasione di partecipazione culturale autentica e di riflessione sulla nostra storia, sulla nostra cultura e sulla nostra identità.
Nell’attuale contesto sociale che corre veloce e spesso distratto, il rischio per il mondo delle associazioni culturali è quello di vedere spegnersi presìdi fondamentali di comunità e identità. Per questo, chi sceglie “di tenere aperto il sipario” oggi compie un atto di responsabilità civile, oltre che culturale. Oggi, con il sommarsi delle difficoltà e delle problematiche, mantenere viva un’associazione culturale o una compagnia teatrale è una sfida quotidiana.
Un ringraziamento speciale, quindi, va a tutte le persone che, con impegno instancabile, hanno reso possibile questo straordinario traguardo: dai membri fondatori, agli attori, ai tecnici, fino alle famiglie che con passione hanno accompagnato il percorso artistico e umano di questa compagnia.
A nome del Consiglio Comunale di Chioggia, porgo i miei più sinceri auguri per questo importante anniversario, con la certezza che il Piccolo Teatro continuerà ad essere un faro di cultura, emozione e bellezza per molti anni a venire.
Chioggia, 18/12/2025