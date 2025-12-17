2026 Comitati Frazioni al rinnovo

Con il 19 dicembre di quest’anno scade il mandato quadriennale dei comitati delle frazioni di Chioggia: VALLI, SANT’ANNA, CAVANELLA D’ADIGE, CA’LINO, CA’BIANCA. Sono già passati 4 anni da quella domenica di dicembre in cui le frazioni di Chioggia hanno ufficialmente istituito i propri Comitati: un momento importante di partecipazione convinta, esempio di ascolto e responsabilità civica.
Come previsto dallo Statuto e dal Regolamento di istituzione e funzione dei comitati di frazione, in questa fase di prorogatio, saranno chiamati in Municipio i presidenti e rappresentanti dei comitati per concordare eventuali tempi e modi di rinnovo. I cittadini pieni di buona volontà che con grande senso civico dedicano del tempo prezioso al proprio territorio e alle persone, a discapito della famiglia, tempo libero e lavoro, vanno sempre valorizzati. Mettersi a servizio della propria comunità, collaborare, confrontarsi e cercare di migliorare la qualità di vita dei cittadini è una risorsa preziosa per tutti, da valorizzare e sostenere.
Infatti Statuto e Regolamento prevede che i comitati siano informati nell’elaborazione delle politiche generali attinenti la gestione della propria frazione, e i presidenti invitati a partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari previste allo scopo e informati sull’attività del Consiglio comunale. Come sono stati ringraziati al tempo del Covid, nel 2021, per il lavoro svolto gli ex presidenti uscenti (Ortensio Crepaldi, Valterino Baldin, Davide Tiozzo, Giuliano Fiorindo, Guido Mantovan)” ora è doveroso ringraziare gli attuali uscenti: Riccardo Bonomo recentemente sostituito da Enrico Fanton, Silvano Dianin, Mirko Cogo e Maurizio Bergo.”
