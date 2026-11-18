La segreteria comunale di Forza Italia Chioggia invita iscritti, simpatizzanti e amici alla tradizionale Pizza degli Auguri, giovedì 10 dicembre alle ore 20.30 alla Pizzeria Minerva, Lungomare Adriatico di Sottomarina. Una serata di amicizia, ma anche l’occasione per ripercorrere un anno intenso di attività politica e amministrativa. Il MENU’ prevede patatine, pizza, bibita, dolce e caffè. A sole 20 euro!
Le prenotazioni sono aperte tramite:
– WhatsApp al 347 8613486
– All’indirizzo forzaitaliachioggia@gmail.com
Ci sono momenti in cui la politica ha bisogno di fermarsi, ritrovarsi e guardarsi negli occhi. Non per interrompere il proprio cammino, ma per ritrovare le ragioni che lo rendono importante. Un’occasione, insomma, per condividere gli auguri, ma soprattutto per ritrovarsi attorno a un progetto politico che, negli ultimi anni, ha saputo consolidare la propria presenza nella città. Sarà una serata conviviale, alla presenza del Segretario regionale del Veneto, on. Flavio Tosi, del Segretario provinciale di Venezia, on. Gianluca Forcolin, del segretario comunale e presidente del consiglio comunale Beniamino Boscolo Capon, della Vicesindaco Serena De Perini, dell’Assessore Sandro Marangon, dei consiglieri comunali Davide Vianello e Francesca Donà e del consigliere comunale e metropolitano Mattia Boscolo Chiodoro.