Encomi a chi ha salvato delle vite

Buonasera, e benvenuti nella Sala Maggiore del Municipio, oggi luogo della rappresentanza democratica della nostra città, e un tempo dedicato esclusivamente agli eventi istituzionali.

Con questa cerimonia, questa sera, chiediamo alla comunità di fermarsi un momento e guardare quei valori che desidera onorare, in un’epoca in cui è più facile giudicare piuttosto che compiere delle scelte difficili. Ma quando le scelte difficili riguardano l’interesse altrui e qui che la comunità diventa più forte, più vera, più salda.

Oggi, da questa Sala, vogliamo allora rivolgere un messaggio anche alle nuove generazioni. Troppo spesso i giovani vengono raccontati attraverso le loro fragilità, i loro limiti, le loro contraddizioni. Questa sera, invece, ci racconta anche all’altra faccia: persone responsabili, sensibili, coraggiose e generose.

A loro diciamo grazie. Grazie per averci ricordato che il senso civico non si impara soltanto sui libri, che la solidarietà non è una parola da celebrare nelle ricorrenze e che il coraggio, qualche volta, nasce semplicemente dall’incapacità di voltarsi dall’altra parte. Gli encomi che riceverete stasera sono un riconoscimento istituzionale, ma il valore di ciò che avete fatto non si esaurisce in un documento, in una pergamena o in una cerimonia.

A nome del Consiglio Comunale e dell’intera comunità clodiense, a tutti voi va la nostra più sincera riconoscenza.