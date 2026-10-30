Un popolo, le sue radici e…

Una sala gremita, un bel gruppo… per una bella serata con Ettore Beggiato, parlando di veneti, dalla storia all’attualità. Un Veneto che non dimentica.
A 160 anni dal plebiscito del 1866, Forza Italia Chioggia ha promosso un incontro per riscoprire una pagina fondamentale della nostra identità, tra memoria, cultura e libertà di conoscere. Perché conoscere la propria storia significa custodire il futuro della propria terra.
A distanza di tanti anni, il modo migliore per ricordare il 1866 può essere dunque quello di guardare a quella vicenda con rispetto storico e con spirito inclusivo.
Il Veneto ha una grande storia. E il 1866 è una parte importante della storia italiana del Veneto, così come il Veneto è una parte importante della storia dell’Italia unita.