Salesiani Chioggia, nuovo campetto da calcio

L’inaugurazione del nuovo campo da calcetto dell’Oratorio Salesiano è molto più di un traguardo sportivo: è il frutto della generosità della nostra comunità, con oltre 40.000 euro di donazioni.

Perché ci sono luoghi in cui non si impara soltanto a giocare, ma a diventare grandi. E investire nell’educazione dei nostri ragazzi significa investire nel futuro di tutta la comunità.