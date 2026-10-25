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Salesiani Chioggia, nuovo campetto da calcio
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Salesiani Chioggia, nuovo campetto da calcio
A CHIOGGIA, NON SOLO UN CAMPO NUOVO MA MOLTO DI PIÙ.
L’inaugurazione del nuovo campo da calcetto dell’Oratorio Salesiano è molto più di un traguardo sportivo: è il frutto della generosità della nostra comunità, con oltre 40.000 euro di donazioni.
Perché ci sono luoghi in cui non si impara soltanto a giocare, ma a diventare grandi. E investire
nell’educazione dei nostri ragazzi significa investire nel futuro di tutta la comunità.
Grazie a chi ha creduto in questo progetto. Perché quando una comunità si unisce, a vincere è il futuro.
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