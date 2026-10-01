Iscrizioni a scrutatori

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scrutatori

Per poter svolgere la funzione di scrutatore oppure presidente di seggio è necessario essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico. E’ necessario, però, fare apposita domanda:

  •  entro il 31 ottobre per i candidati presidenti

  •  entro il 30 novembre per i candidati scrutatori.

Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla ogni anno, in quanto l’iscrizione rimane valida finchè non si perdono i requisiti, oppure se ne chieda la cancellazione con motivazione.  La nomina degli presidenti/scrutatori di seggio avviene in occasione di ogni consultazione elettorale.

SCARICA LE DOMANDE DI SCRUTATORE E PRESIDENTE DI SEGGIO:

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI