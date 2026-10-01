Iscrizioni a scrutatori

Per poter svolgere la funzione di scrutatore oppure presidente di seggio è necessario essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico. E’ necessario, però, fare apposita domanda:
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entro il 31 ottobre per i candidati presidenti
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entro il 30 novembre per i candidati scrutatori.
Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla ogni anno, in quanto l’iscrizione rimane valida finchè non si perdono i requisiti, oppure se ne chieda la cancellazione con motivazione. La nomina degli presidenti/scrutatori di seggio avviene in occasione di ogni consultazione elettorale.
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