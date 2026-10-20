20 anni di Auser a Chioggia

Vent’anni fa nasceva un’idea, che non era solo un progetto scritto sulla carta, ma una promessa: la promessa che nessuno, in questo nostro territorio così bello e a volte così fragile, sarebbe mai rimasto indietro… così potrebbe iniziare la storia di ogni associazione di promozione sociale e di volontariato.
Oggi, a vent’anni di distanza, però parliamo di Auser, pilastro essenziale della comunità che si regge sulle gambe e sul cuore delle persone volontarie. Si regge sulle chilometriche traiettorie dei mezzi di trasporto sociale che la Regione del Veneto ha contribuito ad acquistare.
In questi due decenni, da Chioggia a Sottomarina, fino a qui a Sant’Anna, avete tessuto una rete invisibile ma indistruttibile… bravissimi!!! A nome di tutta la cittadinanza di Chioggia, voglio dirvi un grazie immenso. Grazie ai presidenti che si sono succeduti, a chi coordina i servizi dietro le quinte e, soprattutto, a voi volontari, che donate la risorsa più preziosa che l’essere umano possiede: il vostro tempo.
Il Comune sarà sempre al vostro fianco, perché sostenere l’Auser significa sostenere l’anima stessa di Chioggia. Buon ventesimo anniversario a tutti voi, e cento di questi giorni di solidarietà, di cammino e di futuro insieme.