Protezione Civile, un grazie!

La sicurezza non arriva quando serve. Si costruisce prima. Si costruisce con l’organizzazione. Con le esercitazioni. Con mezzi e strutture. Ma soprattutto si costruisce con persone che scelgono di esserci. Durante le esercitazioni di Sabato 26 settembre 2026 la Protezione Civile ha dimostrato quanta dedizione e passione, oltre che competenza, hanno i volontari.
Insieme all’Assessore Regionale Elisa Venturini e al Sindaco, con dei colleghi dell’Amministrazione comunale di Chioggia, abbiamo incontrato donne e uomini della Croce Rossa, della Croce Verde, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e, ovviamente, della Protezione Civile. Realtà diverse.
Un’unica grande forza: la disponibilità a mettersi al servizio della comunità. Sono persone che si preparano quando tutto è tranquillo, per essere pronte quando tranquillo non lo è più. A loro va il nostro grazie. ❤️ Perché quando arriva il momento di aiutare, loro ci sono. E spesso, ci sono prima di tutti.