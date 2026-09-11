A Chioggia stiamo costruendo qualcosa di importante: Forza Italia cresce, si rafforza e consolida il proprio ruolo, grazie a una comunità sempre più ampia di persone che hanno scelto di mettersi in gioco, portando idee, competenze, entusiasmo e senso di responsabilità. Non è soltanto la crescita di un partito….È la crescita di un progetto politico radicato nel territorio, capace di guardare alle esigenze concrete di Chioggia e, allo stesso tempo, di avere una visione chiara del futuro.
In questi anni, il lavoro di Forza Italia a Chioggia è stato fatto di presenza, confronto e impegno quotidiano. Un percorso nel quale abbiamo scelto di esserci, di assumerci responsabilità e di contribuire concretamente alla vita della nostra città. Oggi raccogliamo i frutti di questo lavoro e guardiamo avanti con ancora più determinazione. Perché una comunità politica forte non si costruisce attorno a una persona, ma attraverso una squadra.
Persone diverse, competenze diverse, sensibilità diverse, unite dalla stessa volontà: fare bene per Chioggia e per il nostro territorio. Abbiamo i piedi ben saldi nel presente, ma lo sguardo rivolto al futuro.
Vogliamo costruire ponti, non muri…..Allargare, non dividere….Coinvolgere, non escludere.
Perché quando le persone si mettono insieme, quando le idee diventano progetto e il progetto diventa responsabilità, allora davvero… INSIEME È TUTTA UN’ALTRA FORZA!