FI Chioggia, raddoppia!

E’ con piacere che posso annunciare, per Forza Italia Chioggia, la condivisione di un percorso che ci porterà uniti alla prossima scadenza elettorale. Questo un passaggio, non scontato, percorso di crescita e confronto: «la conseguenza di tanto lavoro che ha portato a una scelta coraggiosa, responsabile e matura».
Si raddoppia il gruppo consiliare, che passa da 2 a 4 componenti, e si raddoppia la componente di giunta che passa da una a due. Beniamino Boscolo Capon, Mattia Boscolo Chiodoro, Francesca Donà e Davide Vianello, i consiglieri, Serena De Perini e Sandro Marangon, gli assessori.
Unico neo alla questione è l’isolamento del consigliere Marco Lanza, che ha scelto di non aderire al nuovo gruppo consiliare: decisione autonoma e in contrasto con l’indirizzo politico condiviso dagli organismi del partito. Forse ha bisogno di maturare una scelta ed è per questo che siamo a disposizione al dialogo e al confronto, ma non per sempre!