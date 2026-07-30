Proposte di sconto solo a chi e’ in regola.

Durante la discussione sulla proposta di deliberazione relativa alle agevolazioni e alle riduzioni della TARI (Tassa sull’immondizia), i consiglieri comunali di Forza Italia hanno presentato una Risoluzione in Consiglio, sottoscritta anche dal gruppo consigliare di Fratelli d’Italia : risoluzione fondata su un principio chiaro, i benefici pubblici devono essere riconosciuti nel rispetto dell’equità e della responsabilità.

Durante la discussione sulla proposta di deliberazione relativa alle agevolazioni e alle riduzioni della TARI (Tassa sull’immondizia), i consiglieri comunali di Forza Italia hanno presentato una Risoluzione in Consiglio, sottoscritta anche dal gruppo consigliare di Fratelli d’Italia : risoluzione fondata su un principio chiaro, i benefici pubblici devono essere riconosciuti nel rispetto dell’equità e della responsabilità.