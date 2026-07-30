Proposte di sconto solo a chi e’ in regola.

Durante la discussione sulla proposta di deliberazione relativa alle agevolazioni e alle riduzioni della TARI (Tassa sull’immondizia), i consiglieri comunali di Forza Italia hanno presentato una Risoluzione in Consiglio, sottoscritta anche dal gruppo consigliare di Fratelli d’Italia: risoluzione fondata su un principio chiaro, i benefici pubblici devono essere riconosciuti nel rispetto dell’equità e della responsabilità.
Nessuno mette in discussione la necessità di alleggerire il peso della tassa sui rifiuti per cittadini e attività economiche. Tuttavia, secondo i proponenti, è doveroso che le agevolazioni siano destinate prioritariamente a chi rispetta i propri obblighi nei confronti della collettività. La risoluzione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, esprimendo così un indirizzo preciso di cui l’Amministrazione dovrà tenere conto.
Non si tratta, viene sottolineato, di un provvedimento punitivo nei confronti di chi non è in regola, ma di un criterio premiante rivolto a chi si impegna a rispettare puntualmente i pagamenti. Il documento invita quindi l’Amministrazione comunale a valutare, nell’applicazione delle riduzioni previste, la posizione contributiva dei beneficiari, escludendo coloro che risultino morosi nei confronti del Comune o del gestore del servizio.
Restano esclusi da questa limitazione i casi in cui sia stato regolarmente concesso un piano di rateizzazione e questo venga rispettato con puntualità.