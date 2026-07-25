L’arte che unisce una comunità

Ci sono appuntamenti che, anno dopo anno, smettono di essere semplici eventi per trasformarsi in autentici patrimoni della comunità. La Terza Mostra Collettiva di Chioggia appartiene ormai a questa categoria: una manifestazione che celebra il talento, valorizza il territorio e conferma come la cultura rappresenti uno dei pilastri più solidi della crescita civile e sociale di una città.
È stato per me un autentico onore portare il saluto istituzionale ai trentaquattro artisti che, con passione, sensibilità e straordinaria creatività, hanno dato vita a un’esposizione capace di emozionare e far riflettere. Dietro ogni opera si percepiscono il percorso umano dell’artista, la ricerca della bellezza e il desiderio di condividere con la collettività uno sguardo originale sul mondo.
Un sentito ringraziamento va a Giorgia Iaia Voltolina, la cui competenza, passione e instancabile impegno hanno reso possibile un’iniziativa che rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama culturale cittadino. La sua capacità di mettere in rete sensibilità diverse ha permesso di costruire un’esperienza collettiva nella quale ogni artista ha trovato il proprio spazio e ogni visitatore ha potuto lasciarsi coinvolgere dalla forza comunicativa dell’arte.
La cultura non è un semplice ornamento della vita pubblica. È uno strumento di crescita, di dialogo e di identità. È ciò che rende una comunità più consapevole delle proprie radici e più aperta verso il futuro. Manifestazioni come questa dimostrano che investire nella cultura significa investire nelle persone, nella loro capacità di immaginare, di creare e di costruire relazioni autentiche.
Chioggia possiede un patrimonio artistico, storico e umano straordinario. Valorizzarlo significa offrire nuove opportunità alle giovani generazioni, rafforzare il senso di appartenenza e promuovere un modello di sviluppo che metta al centro la bellezza, la conoscenza e la partecipazione.
Ai trentaquattro protagonisti di questa splendida esposizione va il più sincero plauso, così come agli organizzatori e a tutti coloro che, con discrezione e dedizione, hanno contribuito al successo dell’iniziativa.
Perché una città che sostiene l’arte è una città che investe sul proprio futuro. E una comunità che riconosce il valore della cultura è una comunità destinata a crescere, non solo economicamente, ma soprattutto umanamente.