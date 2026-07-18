Gazebo Forza Italia Chioggia

La giornata del tesseramento di Forza Italia Chioggia ha rappresentato molto più di un semplice appuntamento organizzativo: è stata una straordinaria occasione di incontro, di ascolto e di autentica partecipazione democratica.
Vedere tanti cittadini, amministratori, simpatizzanti e amici condividere idee, esperienze e proposte conferma che la buona politica nasce dal dialogo diretto con le persone, non dalla distanza dei palazzi. È nel confronto, nel rispetto reciproco e nella volontà di costruire insieme soluzioni concrete che si rafforza il legame tra istituzioni e territorio.
Forza Italia continua a distinguersi per una visione fondata sui valori del liberalismo, del garantismo, della responsabilità e della centralità della persona. Una forza politica moderata, europeista e profondamente radicata nei principi della libertà, capace di guardare al futuro senza rinunciare alla concretezza dell’azione quotidiana.
Il tesseramento non è soltanto un’adesione a un partito: è la scelta consapevole di entrare a far parte di una comunità di donne e uomini che credono nel merito, nella competenza, nella buona amministrazione e nel servizio al bene comune.
A tutti coloro che hanno partecipato va il nostro più sincero ringraziamento. La loro presenza testimonia che esiste una parte viva della società che non si limita a osservare, ma sceglie di impegnarsi per contribuire alla crescita della propria città e del Paese.
È da questo spirito che vogliamo continuare a partire: con umiltà, determinazione e senso delle istituzioni. Perché la politica migliore è quella che ascolta, costruisce, unisce e offre risposte concrete ai bisogni delle famiglie, delle imprese, dei giovani e di chi ogni giorno lavora per il futuro della nostra comunità.
Insieme continueremo a rafforzare una casa politica aperta, inclusiva e vicina ai cittadini, certi che solo attraverso la partecipazione si possa costruire un futuro di libertà, sviluppo e opportunità per tutti.
Avanti, insieme. Con Forza Italia.