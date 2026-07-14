FI Chioggia ospita gli amici azzurri

La tradizione incontra la politica alla Sagra del Pesce di Chioggia, storica manifestazione che dal 1938 richiama ogni estate migliaia di visitatori e rappresenta uno degli eventi più identitari del Veneto.
In questo contesto si è svolto il tradizionale incontro di Forza Italia Veneto, che ha riunito oltre un centinaio tra amministratori locali, dirigenti e rappresentanti del partito provenienti dalla provincia di Venezia e qualcuno dal Veneto. Un appuntamento ormai consolidato, nato per favorire il confronto sui temi amministrativi e sulle prospettive di sviluppo del territorio, ma anche per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra gli amministratori.
La serata, ospitata nella cornice della manifestazione dedicata alla cultura marinara e alle eccellenze dell’Adriatico, è stata l’occasione per condividere idee ed esperienze in un clima informale, confermando il valore del rapporto diretto con il territorio e con le comunità locali.
La Sagra del Pesce, che anima il centro storico di Chioggia con gli stand gastronomici della tradizione marinara, continua così a essere non solo una vetrina delle eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche un luogo di incontro e confronto per il mondo istituzionale, associativo e politico del Veneto.