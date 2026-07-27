Festa del Pescatore 2026

Chioggia, anche quest’anno, ha celebrato il cuore più autentico della propria identità: i suoi pescatori. Donne e uomini che, con coraggio, sacrificio e straordinaria professionalità, affrontano ogni giorno il mare, spesso in condizioni difficili, custodendo un mestiere antico che non rappresenta soltanto un lavoro, ma un patrimonio di valori, tradizioni e cultura che ha costruito la storia della nostra città e continua a disegnarne il futuro.
È stato per me un grande onore essere delegato dal Sindaco a portare il saluto dell’Amministrazione comunale e a rappresentare la Città di Chioggia in una giornata così significativa per tutta la comunità. Una celebrazione intensa e ricca di significato: la solenne Santa Messa, il riconoscimento ai pescatori che hanno dedicato una vita al mare, il commosso ricordo di quanti non sono più con noi, la tradizionale benedizione del mare – simbolo di speranza, protezione e affidamento – e, infine, il momento conviviale che ogni anno rinnova il senso di appartenenza della nostra comunità marinara.
Chioggia deve molto ai suoi pescatori. Grazie al loro lavoro, alla loro dedizione e alla loro capacità di affrontare con dignità le sfide quotidiane, la nostra città continua a essere riconosciuta come una delle capitali della pesca italiana, mantenendo vivo un patrimonio economico, sociale e culturale che appartiene a tutti noi. A tutti i pescatori, alle loro famiglie e a chi ogni giorno vive e lavora per il mare, rivolgo il più sincero ringraziamento della Città.