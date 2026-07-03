Feampa e Cia: i saluti del Comune

Il futuro della pesca e dell’acquacoltura passa dagli investimenti e dalla capacità di trasformare le risorse europee in opportunità concrete per le imprese. È questo il messaggio emerso dal convegno dedicato allo stato di attuazione dei finanziamenti FEAMPA 2021-2027, ospitato oggi al Mercato Ittico di Chioggia e organizzato da CIA – Agricoltori Italiani Venezia.
Nel portare i saluti dell’Amministrazione comunale e del sindaco Mauro Armelao, è stato ribadito il ruolo strategico che la marineria riveste per l’economia e l’identità della città. I fondi del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, destinati a sostenere la transizione verso una pesca più innovativa, competitiva e sostenibile, rappresentano infatti uno strumento decisivo per favorire l’ammodernamento delle imprese, il miglioramento delle infrastrutture e la valorizzazione dell’intera filiera ittica. Il programma europeo punta inoltre a rafforzare la resilienza del comparto e delle comunità costiere, promuovendo sostenibilità ambientale, innovazione e sviluppo economico.
«Chioggia continuerà a essere al fianco della propria marineria e di tutti gli operatori della pesca – è stato sottolineato durante l’incontro – perché sostenere il mare significa sostenere il lavoro, le famiglie e il futuro della nostra comunità». Un impegno che assume particolare valore in uno dei principali porti pescherecci dell’Adriatico, chiamato oggi a cogliere le opportunità offerte dalla nuova programmazione europea per rafforzare la competitività di un settore fondamentale per il Veneto e per l’intero Paese.
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