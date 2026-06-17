INVITO: Stand Sagra del Pesce 2026

Ci sono appuntamenti che, anno dopo anno, diventano molto più di una semplice tradizione. Per me, la Sagra del Pesce di Chioggia è uno di questi. Anche quest’anno si rinnova un momento a cui tengo particolarmente: l’incontro con tante persone che, in modi diversi, hanno condiviso con me pezzi importanti di strada. Amici di lunga data e nuove conoscenze, compagni di esperienze vissute nel lavoro, nella politica, nella formazione, nel volontariato e nell’impegno sociale.
🎣 SAGRA DEL PESCE DI CHIOGGIA – 87ª EDIZIONE | 2025
📍 STAND “SCIABICA” – Corso del Popolo, dopo il Municipio area tra Chiesa Sant’Andrea e Piazzetta Vigo
📅 LUNEDI 13 LUGLIO – ⏰ ORE 21.00
🍽 Menù completo a 35,00€
– Antipasto: Sarde in saore
– Primo: Lasagnette del Pescatore
– Secondo: Assaggio di Frittura dell’Alto Adriatico
– Bussolà, Acqua e vino inclusi
PER EVENTUALI VARIAZIONI (allergie, intolleranze, ecc…) SCRIVERE A: info@beniaminoboscolo.it
🚌 NAVETTA GRATUITA + PARCHEGGIO (fino alle 00.45)
Park gratuito a Val da Rio (zona Porto) + Bus ogni 15-20 min fino al centro storico (zona Porte di Chioggia). Passeggiata lungo il Corso del Popolo, oltre al Municipio fino allo Stand “Sciabica” prima di Piazza Vigo.
COMPILA E PRENOTA IL TUO POSTO, INDICANDO I NOMINATIVI DI EVENTUALI ACCOMPAGNATORI, entro venerdi 03/07... AL RESTO CI PENSIAMO NOI!!!
Mentre la Città si prepara ad accogliere una nuova edizione della sua manifestazione più amata, ci prepariamo a vivere questo appuntamento con lo stesso entusiasmo di sempre. Organizzare l’accoglienza, pensare ai dettagli, riservare un posto a tavola e programmare una passeggiata tra le calli del centro storico è diventato negli anni un piccolo rito fatto di attenzione, amicizia e gratitudine.
La Sagra del Pesce non è soltanto una festa gastronomica: è un’occasione per ritrovarsi, raccontarsi, rinsaldare legami e crearne di nuovi. È il profumo del mare che si mescola alle chiacchiere tra amici, alle risate condivise e al piacere di stare insieme.
Giunta alla sua 87ª edizione, questa straordinaria manifestazione continua a rappresentare l’anima più autentica di Chioggia. Nata nel 1938 per valorizzare il mondo della pesca e le sue tradizioni, nel tempo è cresciuta fino a diventare uno degli eventi più importanti del panorama nazionale, capace di attirare ogni anno migliaia di visitatori e di raccontare l’eccellenza del nostro territorio. Chioggia, con la sua storia marinara, la sua flotta peschereccia e il suo patrimonio culturale, trova nella Sagra del Pesce una delle espressioni più belle della propria identità.
E così, come accade ogni anno, non vedo l’ora di accogliere amici vecchi e nuovi per condividere insieme una serata speciale. Perché alla fine, oltre ai piatti della tradizione e alla bellezza della nostra Città, il vero ingrediente che rende unica questa festa sono le persone.
Ci vediamo alla Sagra del Pesce!