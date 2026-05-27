Tosi segretario di Forza Italia Veneto

Padova ha fatto da cornice, giovedì scorso, al Congresso regionale di Forza Italia Veneto: un appuntamento politico dal valore non solo organizzativo, ma strategico. Al Best Western Plus Net Tower Hotel, il partito azzurro ha confermato Flavio Tosi alla guida regionale, con una candidatura unitaria e un’elezione per acclamazione. Il dato politico è chiaro: Forza Italia prova a ripartire dal territorio. Dai militanti, dagli amministratori locali, da una classe dirigente chiamata a trasformare la presenza nei congressi in peso elettorale reale. Buon lavoro a tutti i componenti la segreteria:
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Annalisa Basso
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Francesco Berton
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Alberto Bullio
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Adriano Cagnin
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Leonello Carneri
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Graziano Cordioli
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Andrea Dian
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Roberto Donà
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Luigi Fasolo
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Roberto Ferrara
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Roberto Ferro
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Irene Gallon
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Giacomo Gasparotto
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David Girotto
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Emilia Lunetta
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Fabio Maggio
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Vasco Magnolato
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Sandro Marangon
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Fabio Marin
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Nadia Maschi
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Severina Masiero
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Renata Michielon
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Rossella Olivo
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Deborah Onisto
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Davide Schiavo
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Alessia Segantini
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Gianpietro Spolladore
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Gabriele Tasso
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Alessia Tessarin
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Roberta Toffanin
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Michele Toniolo
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Emanuele Tosi
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Valentino Turetta
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Ennio Valiante
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Martina Vesnaver
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Luigi Viaro