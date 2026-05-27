Tosi segretario di Forza Italia Veneto

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Padova ha fatto da cornice, giovedì scorso, al Congresso regionale di Forza Italia Veneto: un appuntamento politico dal valore non solo organizzativo, ma strategico. Al Best Western Plus Net Tower Hotel, il partito azzurro ha confermato Flavio Tosi alla guida regionale, con una candidatura unitaria e un’elezione per acclamazione. Il dato politico è chiaro: Forza Italia prova a ripartire dal territorio. Dai militanti, dagli amministratori locali, da una classe dirigente chiamata a trasformare la presenza nei congressi in peso elettorale reale. Buon lavoro a tutti i componenti la segreteria:

  • Annalisa Basso

  • Francesco Berton

  • Alberto Bullio

  • Adriano Cagnin

  • Leonello Carneri

  • Graziano Cordioli

  • Andrea Dian

  • Roberto Donà

  • Luigi Fasolo

  • Roberto Ferrara

  • Roberto Ferro

  • Irene Gallon

  • Giacomo Gasparotto

  • David Girotto

  • Emilia Lunetta

  • Fabio Maggio

  • Vasco Magnolato

  • Sandro Marangon

  • Fabio Marin

  • Nadia Maschi

  • Severina Masiero

  • Renata Michielon

  • Rossella Olivo

  • Deborah Onisto

  • Davide Schiavo

  • Alessia Segantini

  • Gianpietro Spolladore

  • Gabriele Tasso

  • Alessia Tessarin

  • Roberta Toffanin

  • Michele Toniolo

  • Emanuele Tosi

  • Valentino Turetta

  • Ennio Valiante

  • Martina Vesnaver

  • Luigi Viaro