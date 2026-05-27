Stazione di Posta: le persone al centro

Non è soltanto un nuovo servizio sociale. E non è nemmeno soltanto un edificio inaugurato grazie ai fondi del PNRR. La nuova “Stazione di Posta” di Chioggia è qualcosa di più profondo: è il segno concreto di una città che sceglie di non lasciare indietro nessuno. Da oggi il territorio clodiense ha il suo primo Centro Servizi dedicato all’accoglienza e al sostegno delle persone più fragili. Un luogo pensato per ascoltare, accompagnare, offrire orientamento e restituire dignità a chi attraversa momenti di difficoltà. Ma soprattutto uno spazio umano, prima ancora che istituzionale.
Dietro questo progetto, infatti, non ci sono solo risorse economiche o procedure amministrative. C’è una rete silenziosa e preziosa fatta di operatori sociali, volontari, cooperative e associazioni che ogni giorno scelgono di esserci. Persone che trasformano il concetto di welfare in prossimità concreta, presenza quotidiana, attenzione autentica.
Un lavoro condiviso che vede protagonisti gli enti del terzo settore del territorio: Cooperativa REM, Titoli Minori – cooperativa sociale onlus, L’Approdo scs e Centro di Solidarietà CDO Anna Dupuis. Realtà che da anni rappresentano un presidio fondamentale di solidarietà e inclusione sociale.
In tempi in cui spesso si parla di fragilità soltanto nei numeri, Chioggia sceglie invece di guardare ai volti, alle storie, alle persone. Ed è forse proprio questa la sfida più importante: costruire una comunità capace non solo di assistere, ma di accogliere davvero.