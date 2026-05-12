Eletti i Comitati di Frazione a Chioggia

Grande partecipazione e forte senso civico hanno accompagnato l’Election Day dedicato al rinnovo dei Comitati di Frazione del Comune di Chioggia, che nella giornata di domenica ha coinvolto le comunità di Valli, Ca’ Bianca, Ca’ Lino, Cavanella e Sant’Anna in un importante momento di democrazia partecipata.
Sono stati 1.179 i cittadini che hanno preso parte al voto, su 6.533 aventi diritto, con una partecipazione in crescita rispetto alla precedente tornata elettorale. Un segnale significativo della volontà delle comunità di contribuire attivamente alla vita pubblica e al futuro del territorio. Cinquantacinque candidati hanno scelto di mettersi a disposizione delle proprie frazioni in uno spirito di servizio, responsabilità e partecipazione. Le operazioni di voto e scrutinio si sono svolte regolarmente grazie all’impegno dei presidenti di seggio, degli scrutatori, dei collaboratori e del personale coinvolto nell’organizzazione, ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.
A tutti gli eletti, ai candidati e ai cittadini che hanno partecipato al voto va il riconoscimento della città per aver contribuito, con il proprio impegno e senso civico, al rafforzamento della vita democratica delle frazioni. L’auspicio condiviso è che i nuovi Comitati possano essere sempre più luoghi di ascolto, confronto e progettualità, capaci di dare voce alle esigenze delle comunità e di consolidare il legame tra territorio e istituzioni.
I RISULTATI:
Frazione di Sant’Anna di Chioggia: 313 elettori hanno eletto il proprio direttivo: Riccardo Bonomo (più votato con 75 voti) Enrico Fanton, Lucia Ambrosin, Caterina De Benedetto, Deborah Porzionato, Gabriele Baldin, Federica Monsellato, Cristian Penzo e Valterino Baldin.
Frazione di Valli di Chioggia e Piovini: 323 elettori hanno eletto il proprio direttivo: Mirko Cogo (più votato con 185 voti), Siria Bettelle, Aronne Barbierato, Andrea Dorigo, Alessandra Cecchinato, Francesco Cecchinato, Ezzelino Garbo, Nicola Grigolon e Aristide Ferro.
Frazione di Ca’ Lino e Isolaverde: 327 elettori hanno eletto il proprio direttivo: Luciano Serafin (più votato con 137 voti), Alessandra Boscolo Bello Sacchi, Maria Antonietta Bonetto, Vanna Fornaro, Alessandro Lando, Ofra Mantovan e Dario Filippo.
Frazione di Ca’ Bianca E Ca’ Pasqua: 132 elettori hanno eletto il proprio direttivo: Silvano Dianin (più votato con 38 voti), Davide Tiozzo, Roberto Zilio, Loris Cavaliere, Iseo Marcato, Giuseppe Cattozzo, Ruben Orlandin, Vincenzo Frodella e Livio Varagnolo.
Frazione di Cavanella d’Adige e Cavana: 89 elettori hanno eletto il proprio direttivo: Maurizio Bergo (più votato con 25 voti), Ketty Vallese, Federico Bertrame, Gianni Paganin, Paolo Mantovan, Patrizio Biscalchin e Francesco Bergo.