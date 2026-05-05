Da Cervia i Salinari a Chioggia.

Nel cuore dell’Adriatico, dove la storia si deposita come cristalli sulle rive delle antiche saline, si rinnova un legame che va ben oltre la formalità istituzionale. L’incontro tra il Comune di Chioggia e il Gruppo Culturale “Civiltà Salinaria” di Cervia rappresenta infatti una delle espressioni più autentiche di diplomazia culturale locale: un dialogo tra città che condividono non solo un elemento naturale, il sale, ma un patrimonio identitario profondo e stratificato.
Le cosiddette “città del sale” rappresentano un mosaico di luoghi europei accomunati da una lunga tradizione. Tra queste, Cervia e Chioggia occupano un ruolo di primo piano. La prima custodisce la storica salina “Camillone”, oggi simbolo di produzione artigianale e memoria viva, mentre la seconda, affacciata sulla laguna veneta, ha costruito nei secoli una parte significativa della propria economia sul commercio del sale, oltre che sulla pesca.
L’accoglienza del Gruppo Culturale “Civiltà Salinaria” a Chioggia si inserisce in una tradizione consolidata, fatta di incontri periodici e scambi culturali. Non si tratta di una semplice visita: è il rinnovo di un patto simbolico tra comunità che riconoscono nel sale un elemento fondante della propria storia.
Il mio discorso istituzionale di introduzione richiama un passaggio chiave: l’adesione di Chioggia alla Rete Europea delle Città del Sale e la sottoscrizione del Patto d’Amicizia con Cervia. In un contesto europeo sempre più orientato alla cooperazione tra territori, queste iniziative assumono un valore strategico. Le città non si limitano a celebrare il passato, ma costruiscono relazioni capaci di generare turismo culturale, progetti educativi e scambi economici. Figura centrale in questo percorso è Luciano Boscolo Cucco, cittadino benemerito e promotore instancabile di relazioni tra Veneto ed Emilia-Romagna. Il suo ruolo testimonia come, spesso, siano le persone a rendere concreti i ponti tra istituzioni.
Il legame tra Chioggia e Cervia si è rafforzato anche attraverso eventi popolari di grande richiamo. La partecipazione reciproca alla Sagra del Pesce e alla manifestazione “Sapore di Sale” a Cervia evidenzia come la cultura gastronomica e marinara diventi terreno fertile per l’incontro tra comunità. Questi eventi non sono semplici feste locali: rappresentano momenti di narrazione collettiva, in cui tradizioni, prodotti e identità si intrecciano, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva nella cultura adriatica. Il progetto educativo che ha coinvolto scuole e realtà territoriali, come la contrada di San Martino della Marciliana, testimonia una visione lungimirante: investire nella conoscenza delle radici per costruire il futuro. Portare studenti a Cervia, nei luoghi simbolo della cultura salinaria, significa trasformare la storia in esperienza diretta. In un’epoca in cui le identità locali rischiano di dissolversi nella globalizzazione, iniziative di questo tipo assumono un valore cruciale.
L’accoglienza del Gruppo “Civiltà Salinaria” a Chioggia non è solo un gesto di ospitalità. È la conferma di un percorso comune, costruito nel tempo attraverso iniziative concrete e relazioni umane. Nel segno del sale — elemento semplice e fondamentale — prende forma una narrazione che parla di identità condivise, memoria e futuro. Un racconto che, come i cristalli che brillano nelle saline al tramonto, continua a riflettersi tra le acque dell’Adriatico, unendo sponde e comunità.
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