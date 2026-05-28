Complimenti Serenissimi!!!

A Venezia, con l’elezione di Simone Venturini, il centrodestra conferma la guida della città anche nel dopo Brugnaro, cosa non scontata, dando continuità a un’esperienza amministrativa che negli ultimi anni ha profondamente segnato il dibattito politico locale e nazionale.
Nonostante un’affluenza ferma attorno al 56% — in calo di circa sei punti — il dato politico emerso dalle urne è estremamente chiaro: vittoria al primo turno, senza necessità di ballottaggio, e candidato del Partito Democratico distanziato di oltre dieci punti: un risultato che assume ancora maggiore rilevanza se letto dentro la particolare geografia politica veneziana, dove la lista civica collegata al candidato sindaco pesa, da sola, ben più dell’intero consenso raccolto dai partiti tradizionali del centrodestra uniti. Ulteriore spunto di riflessione!
Venezia, così, si conferma un vero e proprio laboratorio politico, nel quale il civismo organizzato, la leadership amministrativa e la coalizione di centrodestra convivono in un equilibrio originale che merita di essere osservato con grande attenzione anche a livello nazionale. In vista proprio dei prossimi capoluoghi che andranno al voto il prossimo anno (Verona, Padova, ecc…)
Forza Italia conferma una presenza qualificata all’interno del governo della città. Un risultato che merita attenzione e sul quale vale la pena continuare a investire politicamente, soprattutto alla luce del ruolo sempre più centrale che l’area moderata può svolgere negli equilibri del centrodestra contemporaneo. Esistono caratteristiche che distinguono profondamente Forza Italia dagli altri partiti della coalizione che si possono tradurre, non soltanto in qualità amministrativa e politica come dimostrato, ma anche in un più ampio consenso elettorale. Per questo, gli auguri di buon lavoro vanno a Michele Zuin, a Debora Onisto e a tutti coloro che saranno chiamati ad amministrare la Cosa Pubblica veneziana, con la responsabilità e l’onore di guidare una delle città più simboliche e prestigiose d’Italia.