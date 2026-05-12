Chioggiolana: IV edizione

Si è conclusa la 4ª edizione del Trofeo Velico “La Chioggiolana”, un appuntamento che negli anni è diventato molto più di una manifestazione sportiva: è il simbolo dell’anima autentica della nostra città e del legame indissolubile che Chioggia custodisce con il mare. Il mare, per Chioggia, non è soltanto un orizzonte geografico. È storia, identità, lavoro, sacrificio, cultura e futuro. È il luogo dove intere generazioni hanno imparato il valore dell’impegno, della solidarietà e del rispetto reciproco. Ed è proprio da questi valori che nasce e cresce questa manifestazione, capace di unire sport, inclusione, legalità e amore per il territorio in un’unica grande esperienza collettiva.
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Quest’anno questa manifestazione assume un significato ancora più speciale grazie al prestigioso gemellaggio con lo Yacht Club Cortina d’Ampezzo. Un incontro che unisce idealmente mare e montagna, due mondi apparentemente diversi ma profondamente accomunati dagli stessi valori: il rispetto per la natura, la cultura dello sport, il senso di appartenenza e lo spirito di squadra. In un momento storico in cui il richiamo ai valori olimpici assume un’importanza sempre più forte, questo legame tra Chioggia e Cortina diventa un messaggio straordinario di unità e collaborazione. Le Olimpiadi non rappresentano soltanto una competizione internazionale, ma un patrimonio universale fatto di amicizia, inclusione, lealtà e pace. Ed è proprio questo spirito che oggi vogliamo respirare e condividere.
Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione del Trofeo: agli organizzatori, agli sponsor, alle associazioni, ai volontari, agli equipaggi, alle forze dell’ordine e a tutte le persone che, con passione e dedizione, lavorano affinché questo evento possa crescere anno dopo anno. Un grazie particolare va anche ai giovani, perché è soprattutto a loro che dobbiamo consegnare il valore più profondo di iniziative come questa: la consapevolezza che il territorio si ama partecipando, che la comunità si costruisce insieme e che lo sport può essere una straordinaria scuola di vita.