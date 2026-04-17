Una visione istituzionale nella comunità

Nel solco di un’azione amministrativa orientata alla tutela del territorio, alla valorizzazione dell’identità locale e al rafforzamento del tessuto sociale, l’attività istituzionale del Presidente del Consiglio comunale di Chioggia, Beniamino Boscolo, si distingue per una visione coerente e integrata di sviluppo della comunità.
Uno dei pilastri di questa visione è rappresentato dall’impegno per la salvaguardia ambientale, con particolare attenzione all’ecosistema marino delle Tegnùe, un patrimonio naturalistico di straordinario valore. Il progetto “Ghostnets”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in sinergia con il Comune di Chioggia e la Regione Veneto, si inserisce in un più ampio percorso avviato già dal 2023.
Parallelamente, l’azione istituzionale pone grande attenzione alla coesione sociale e alla valorizzazione del volontariato. In questo contesto si inserisce il rapporto con il coordinamento delle associazioni d’Arma, tra cui Assoarma, riconosciute come custodi di memoria storica e promotrici di valori civici. Il sostegno a queste realtà, anche attraverso momenti di incontro e condivisione, rappresenta un investimento concreto nella trasmissione intergenerazionale dei principi di servizio, responsabilità e appartenenza.
La dimensione comunitaria si esprime inoltre attraverso eventi capaci di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di identità collettiva. Manifestazioni come “Chioggia in Fiore” restituiscono un’immagine di città viva, accogliente e sostenibile. La pedonalizzazione del centro storico, inserita nel quadro delle domeniche ecologiche, ha dimostrato come sia possibile ripensare gli spazi urbani in chiave partecipativa, restituendoli a famiglie, cittadini e relazioni sociali, in un equilibrio virtuoso tra qualità della vita e rispetto ambientale.
A ciò si affianca la valorizzazione delle tradizioni religiose e culturali, elementi fondanti della storia locale. Celebrazioni come la solennità di San Domenico rappresentano momenti di profonda coesione, in cui la comunità si riconosce nelle proprie radici. In tali occasioni, il contributo del volontariato – ancora una volta con il coinvolgimento delle associazioni d’Arma – assume un ruolo centrale nella tutela e nella promozione del patrimonio artistico e spirituale cittadino.
In questo quadro complessivo emerge con chiarezza una linea politica che integra ambiente, cultura, educazione e partecipazione civica. Un modello amministrativo che non si limita alla gestione ordinaria, ma mira a costruire una comunità più consapevole, coesa e proiettata verso il futuro, senza perdere il legame con la propria identità.