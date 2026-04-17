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» Lezione sulla campagna elettorale, prenota il tuo posto!
In un contesto politico sempre più complesso, interconnesso e competitivo, la campagna elettorale si configura oggi come un vero e proprio “campo di battaglia” strategico, in cui visione, competenze e capacità comunicativa determinano il successo o l’insuccesso di un progetto politico.
È proprio su questi temi di grande attualità che si concentrerà la lezione “Il campo di battaglia: la campagna elettorale”, in programma lunedì 27 aprile 2026 dalle ore 20.00, in presenza presso il Novotel di Mestre.
Ospite e relatore della serata sarà il prof. Devid Mazzerelli, docente universitario di Linguaggi e strategie dell’advertising digitale ed esperto di comunicazione politica, che guiderà i partecipanti in un’analisi approfondita delle dinamiche che caratterizzano le competizioni elettorali contemporanee.
Per PARTECIPARE prenota, entro giovedi 23 Aprile, a info@beniaminoboscolo.it