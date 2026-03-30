Tuel come bussola amministrativa

Le recenti novità legislative, normative e giurisprudenziali, da un lato, e una classe politica poco preparata, dall’altro, ha dato lo spunto per snocciolare alcune importanti sezioni del titolo V della Costituzione e alcuni articoli del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).



La lezione si concentrerà sugli strumenti, pilastri fondamentali, che regolano l’attività degli enti locali, dal D.lgs 267/2000 (TUEL) agli statuti e regolamenti comunali: l’importanza di quest’ultimi risiede nella capacità di tradurre i principi generali in azioni specifiche e regole pratiche per il funzionamento della comunità.

Comprendere e padroneggiare questi strumenti è essenziale per chiunque desideri operare efficacemente nell’amministrazione pubblica. Competenze degli organi istituzionali, autonomia dell’ente locale, funzioni amministrative e applicazione concreta delle norme sono solo alcuni concetti che verranno approfonditi. Anche il ruolo degli amministratori sarà oggetto della lezione.