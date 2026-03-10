Presentati 5 nuovi BUS a metano

Chioggia rinnova una parte del trasporto urbano: presentati 5 nuovi autobus a metano.
Nuovo passo avanti per la mobilità sostenibile a Chioggia.
Acquistati grazie a un investimento complessivo di quasi 1,5 milioni di euro, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite la Regione Veneto (858 mila euro) e dal Comune di Chioggia (548 mila euro), l’iniziativa conferma la direzione della transizione verso un trasporto pubblico sempre più pulito ed efficiente, con benefici diretti per la qualità dell’aria e per l’ambiente.