Presentati 5 nuovi BUS a metano

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Chioggia rinnova una parte del trasporto urbano: presentati 5 nuovi autobus a metano.

Nuovo passo avanti per la mobilità sostenibile a Chioggia.

Acquistati grazie a un investimento complessivo di quasi 1,5 milioni di euro, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite la Regione Veneto (858 mila euro) e dal Comune di Chioggia (548 mila euro), l’iniziativa conferma la direzione della transizione verso un trasporto pubblico sempre più pulito ed efficiente, con benefici diretti per la qualità dell’aria e per l’ambiente. 🌱

Una scelta che rafforza il ruolo strategico del trasporto pubblico nello sviluppo sostenibile della città. 🚍🌍 

LEGGI IL COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE DI CHIOGGIA 
(https://www.comune.chioggia.ve.it/novita/presentati-5-nuovi-autobus-a-metano-per-il-trasporto-urbano)