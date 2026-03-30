La presenza è il sale delle relazioni

In un tempo in cui il rapporto tra istituzioni e cittadini richiede presenza, ascolto e credibilità, proprio negli ultimi giorni si è intensificata un’attività sul territorio che restituisce il senso più autentico del servizio pubblico: esserci, condividere, rappresentare.
La partecipazione a eventi culturali, sociali ed educativi non è mai un atto formale, ma un momento di relazione viva con la comunità. È in questa prospettiva che si inserisce la presenza alla 44ª Rassegna di Poesia, appuntamento ormai consolidato che rinnova il valore della parola come strumento di identità, memoria e futuro. In quell’occasione, tra versi e riflessioni, si è respirata la profondità di una tradizione culturale capace di unire generazioni diverse, in un dialogo continuo tra emozione e pensiero. Ritrovare volti, ascoltare storie e lasciarsi attraversare dalla forza evocativa della poesia significa riconoscere nella cultura un pilastro imprescindibile della vita civile.
Allo stesso modo, la conferenza pedagogica promossa dalla comunità salesiana presso il Cinema Teatro Don Bosco ha rappresentato un momento di alto profilo con il prof. Pellai, capace di interrogare in profondità il presente. Il tema dell’educazione delle giovani generazioni nell’era digitale — tra opportunità e fragilità — non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma investe l’intera società. È stata un’esperienza formativa che ha parlato insieme all’amministratore, al cittadino e al genitore, richiamando con forza la necessità di una corresponsabilità educativa e di un rinnovato patto tra istituzioni, scuola e famiglie.
Accanto alla dimensione culturale ed educativa, emerge con altrettanta forza quella sociale. L’inaugurazione della nuova sede del Circolo Auser “La Rosa di Sant’Anna” ha restituito il volto più concreto e silenzioso della solidarietà: quello dei volontari che, ogni giorno, si prendono cura delle persone più fragili. In queste realtà si custodisce un patrimonio umano
straordinario, che le istituzioni hanno il dovere di sostenere e valorizzare, riconoscendone il ruolo essenziale nella tenuta e nella qualità del tessuto comunitario.
Ma è soprattutto nei luoghi della partecipazione diretta che si misura la vitalità democratica di un territorio. Le assemblee pubbliche nelle frazioni — da Sant’Anna a Cavanella d’Adige, fino a Cavana — hanno rappresentato momenti autentici di confronto e condivisione, in vista dell’election day del 10 maggio per il rinnovo dei Consigli direttivi dei Comitati Civici. Qui la politica torna alla sua dimensione originaria: ascolto, responsabilità, costruzione collettiva. Ogni intervento, ogni proposta, ogni candidatura diventa espressione di una comunità che non delega, ma partecipa, contribuendo in prima persona alla definizione del proprio futuro.
In questo intreccio di cultura, educazione, solidarietà e partecipazione si delinea una visione chiara: l’istituzione non è distante, ma presente; non è astratta, ma concreta; non è autoreferenziale, ma profondamente radicata nel territorio. Una presenza che si traduce in dialogo continuo con i cittadini, nel sostegno alle realtà associative e nella valorizzazione di ogni iniziativa capace di generare coesione, consapevolezza e sviluppo.
È in questa quotidianità fatta di incontri, ascolto e responsabilità che si costruisce, giorno dopo giorno, il senso più alto dell’impegno pubblico: servire la comunità, rafforzarne i legami e accompagnarne il futuro.