Il Mio Purgatorio… a Chioggia

Mercoledi 4 Marzo 2026, La Sala della Pinacoteca della SS. Trinità era gremita per la suggestiva presentazione della mostra “Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza”, inaugurata il Venerdi alle ore 11 presso il Museo Diocesano di Chioggia, altro posto meraviglio a cornice di due eventi eccezionali.
Un sincero ringraziamento all’amico Pierluigi Bellemo e a tutti i volontari del Circolo Culturale Terzo Millennio per aver promosso questa importante iniziativa culturale. È stato per me un piacere portare il saluto dell’Amministrazione comunale, insieme al vicesindaco Serena De Perini e alla Consigliera Metropolitana Marcellina Segantin, testimoniando il sostegno della città a un progetto di grande valore. Una mostra ispirata alla Commedia Dantesca, con i testi di Franco Nembrini e le illustrazioni di Gabriele Dell’Otto. Molto coinvolgente è stata la relazione del prof. Giovanni Bresadola, che ci ha accompagnati alla scoperta del cantico del Purgatorio della Divina, due sere prima.