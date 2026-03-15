Gazebo per una Giustizia più giusta

Sabato 14 e Domenica 15 Marzo, in un splendido week end di sole , FORZA ITALIA CHIOGGIA è scesa in piazza con il gazebo per incontrare i cittadini e sostenere le “ragioni del SÌ “ al prossimo referendum.
Momenti come questi sono il cuore della politica vera: il confronto diretto, l’ascolto, il dialogo sincero con le persone.
Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che si sono fermati anche solo per qualche minuto a parlare con noi, a fare domande, a condividere idee e punti di vista. È proprio da questi incontri che nasce una comunità più consapevole e una partecipazione democratica più forte.
Continueremo ad essere presenti tra la gente, con passione e determinazione, per spiegare le nostre ragioni e costruire insieme un futuro migliore per il nostro territorio e per il nostro Paese.