Chioggia: Bilancio 2026. Approvato!

Il Consiglio comunale del Comune di Chioggia ha approvato il Bilancio di previsione 2026, con 14 voti favorevoli. Nel corso della seduta del 27 febbraio è emersa una riflessione articolata su uno dei passaggi più rilevanti per la vita amministrativa della città. Dalle considerazioni espresse durante il dibattito è affiorata una lettura complessiva che restituisce il senso di un documento costruito con attenzione e responsabilità, durante questo ultimo anno, più o meno, della Giunta Armelao. In un contesto economico generale non semplice, il quadro delineato evidenzia comunque un bilancio solido, equilibrato e capace di garantire stabilità e prospettiva per la comunità.
Nel corso della discussione consiliare sono stati richiamati in particolare i punti di forza del documento, a partire dalle importanti opere finanziate attraverso il PNRR, considerate una delle opportunità più significative degli ultimi anni per la riqualificazione urbana e infrastrutturale della città. Lo sguardo rivolto al 2026 è stato quello di una Chioggia sempre più attenta al decoro, alla sicurezza e alla qualità della vita dei cittadini. Ma anche verso la popolazione che diminuisce e diventa sempre più anziana.
Le entrate risultano sostanzialmente in linea con quelle dell’ultimo biennio, elemento che testimonia una gestione improntata alla prudenza e alla continuità amministrativa. Sul fronte degli investimenti, nel corso dell’illustrazione del bilancio è stato inoltre ribadito l’impegno nel portare avanti progettazioni e interventi attesi da tempo: dal Palazzo Granaio all’Arena Duse, dagli espropri per il mega tubo e per la pista d’atletica della Cittadella dello Sport, fino alla realizzazione di un futuro gattile, alla creazione di nuove aree a parcheggio e allo sviluppo del comparto crocieristico, insieme ad altri interventi strategici per il territorio.
Il confronto in aula ha accompagnato questo passaggio istituzionale, contribuendo a mettere in luce sensibilità e punti di vista differenti, ma anche la consapevolezza condivisa dell’importanza di uno strumento che orienta il futuro della città. Ne emerge così l’immagine di un bilancio che non rappresenta soltanto un documento contabile, ma una scelta di visione: quella di continuare a investire sul futuro di Chioggia, rafforzando le basi di una città più moderna, attrattiva e coesa.