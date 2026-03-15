CARO GASOLIO E PESCATORI

Riunione con il mondo della pesca sul tema del caro gasolio, una questione che oggi incide profondamente sulla sostenibilità economica di un settore fondamentale per le nostre comunità costiere.
Negli anni i margini di guadagno si sono progressivamente assottigliati, compressi dall’aumento dei costi e da dinamiche di mercato sempre più complesse. A questo si aggiunge un sistema di ammortizzatori sociali che, storicamente, si è dimostrato troppo fragile per sostenere adeguatamente lavoratori e imprese del comparto nei momenti di difficoltà.
In un contesto già così delicato, basta un evento straordinario – come l’improvviso aumento del costo del carburante – per mettere seriamente a rischio l’equilibrio economico di tante imprese della pesca e delle famiglie che da questo lavoro traggono il proprio sostentamento.
Per questo è fondamentale ascoltare la voce del settore, comprenderne le esigenze e lavorare insieme affinché le istituzioni, a ogni livello, sappiano dare risposte concrete. Difendere la pesca significa tutelare una tradizione secolare, salvaguardare l’economia del mare e garantire futuro e dignità a una comunità di lavoratori che rappresenta un patrimonio prezioso per il nostro territorio e per l’intero Paese.