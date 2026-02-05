Nuovo asilo nido a Chioggia

Nuovo asilo nido di Sottomarina: un’opera concreta a sostegno delle famiglie, in un quartiere sempre più popoloso, che sarà realizzata entro l’estate.
Un intervento efficace per la comunità, cofinanziato con fondi pubblici del PNRR , immerso nel verde del parco di via Nicolò Zeno e pensato per completare un vero e proprio distretto educativo, in un quartiere che già ospita scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Con i 72 nuovi posti disponibili, in una struttura moderna, sostenibile ed energeticamente efficiente, si potrà ridurre in modo significativo la lista d’attesa e rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie.
Un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro, da rendicontare entro settembre 2026, che unisce rigenerazione urbana, qualità dei servizi e una visione di futuro per la nostra città.
Meglio di così? Erano dagli anni ‘90 che non si costruivano istituti scolastici.