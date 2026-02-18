F.I. e formazione: Accademia a Viterbo

Una nuova generazione di amministratori locali, preparata e radicata nei territori, capace di affrontare con competenza e spirito riformatore le sfide del governo locale. È questo l’obiettivo della tre giorni formativa “L’Italia che amministra – Scuola di governo locale e responsabilità pubblica”, in programma a Viterbo dal 27 al 28 febbraio e il 1° marzo 2026, presso l’Hotel Salus Terme.
L’iniziativa si inserisce nel percorso dell’Accademia della Libertà, la scuola politica promossa da Forza Italia per rafforzare la qualità della propria classe dirigente. «La crescita di una forza politica si misura anche – e soprattutto – dalla qualità della sua classe dirigente», si legge nella circolare firmata da Maurizio Gasparri e Stefania Craxi. Il programma prevede sessioni tematiche guidate da relatori provenienti dal mondo accademico, istituzionale e tecnico. Al centro dei lavori, i principali nodi dell’amministrazione locale: modernizzazione della Pubblica Amministrazione, finanza locale e trasparenza, opportunità legate al PNRR e ai fondi strutturali europei, innovazione digitale nei Comuni, sicurezza, politiche sociali e gestione delle emergenze.
L’appuntamento rappresenta «una tappa fondamentale del percorso formativo» del partito, con l’obiettivo di coniugare conoscenze operative e visione politica, rafforzando al tempo stesso il senso di comunità e la responsabilità pubblica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati previa iscrizione via mail all’indirizzo formazione@forzaitalia.it. Ai partecipanti saranno offerti il light lunch del sabato e i coffee break previsti dal programma, mentre resteranno a carico dei partecipanti le spese di vitto e alloggio.
Per agevolare l’organizzazione logistica, sono state attivate convenzioni alberghiere con diverse strutture del territorio con tariffe dedicate e codici di prenotazione specifici indicati nella scheda allegata alla comunicazione ufficiale. L’iniziativa punta dunque a rafforzare la formazione politica e amministrativa come leva strategica per il buon governo degli enti locali, con l’auspicio – espresso nella circolare – di una partecipazione ampia e diffusa da tutto il territorio nazionale