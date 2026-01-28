Magazziniere e tecnico: Per chi cerca lavoro….

Home  »  Primo Piano  »  Magazziniere e tecnico: Per chi cerca lavoro….

Azienda di Sottomarina a Chioggia in fase di potenziamento dell’organico, ricerca una nuova risorsa da inserire con carattere di urgenza all’interno del proprio team operativo: il ruolo occupazionale riguarda la gestione del magazzino e delle consegne. La risorsa selezionata si occuperà del controllo della merce in entrata, dell’organizzazione del magazzino e delle consegne tramite furgone aziendale.

Parallelamente, l’azienda sta valutando anche l’inserimento di una seconda figura a supporto del reparto tecnico, che affiancherà il tecnico già presente nella gestione del parco stampanti installato presso i clienti, occupandosi di attività di assistenza e manutenzione.

Requisiti richiesti:

  • Età compresa tra 18 e 24 anni

  • Preferibilmente residente a Chioggia o zone limitrofe

  • Disponibilità full time

  • Patente B

Per entrambi le opportunità inviare CURRICULUM a info@beniaminoboscolo.it indicando quale figura si è interessati.