Magazziniere e tecnico: Per chi cerca lavoro….

Azienda di Sottomarina a Chioggia in fase di potenziamento dell’organico, ricerca una nuova risorsa da inserire con carattere di urgenza all’interno del proprio team operativo: il ruolo occupazionale riguarda la gestione del magazzino e delle consegne. La risorsa selezionata si occuperà del controllo della merce in entrata, dell’organizzazione del magazzino e delle consegne tramite furgone aziendale.
Parallelamente, l’azienda sta valutando anche l’inserimento di una seconda figura a supporto del reparto tecnico, che affiancherà il tecnico già presente nella gestione del parco stampanti installato presso i clienti, occupandosi di attività di assistenza e manutenzione.
Requisiti richiesti:
-
Età compresa tra 18 e 24 anni
-
Preferibilmente residente a Chioggia o zone limitrofe
-
Disponibilità full time
-
Patente B
Per entrambi le opportunità inviare CURRICULUM a info@beniaminoboscolo.it indicando quale figura si è interessati.