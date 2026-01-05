Chioggia: 2 concorsi all’IPAB Casson

Il Centro Servizi Anziani Felice Federico Casson di Chioggia ha aperto due concorsi pubblici per soli esami finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale sanitario. INFERMIERI e OPERATORI SOCIOSANITARIO. Le domande devono essere presentate entro il 19 gennaio.
🩺 INFERMIERE (cod. Decr-267-25)
-
Attività: responsabilità nell’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa; gestione interventi assistenziali, applicazione prescrizioni diagnostico-terapeutiche, collaborazione con equipe sanitarie, supporto nella pianificazione dei piani terapeutici. Laurea in Professioni Sanitarie Infermieristiche (classe L/SNT1) o titolo equipollente riconosciuto. Iscrizione all’Albo Professionale degli infermieri in corso di validità.
👩⚕️ Operatore Socio Sanitario – OSS (cod. Decr-274-25)
-
Attività: assistenza diretta agli ospiti nelle attività di vita quotidiana, supporto nei servizi assistenziali, misurazione parametri vitali, collaborazione con il personale sanitario e partecipazione alle attività di stimolazione funzionale e sociale. Diploma di istruzione secondaria o assolvimento dell’obbligo scolastico. Attestato di qualifica OSS conseguito dopo corso di formazione riconosciuto.
📌 Modalità di candidatura: VAI AL LINK (clicca)