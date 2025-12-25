Un Santo Natale e Felice Anno Nuovo

Santo Natale e anno nuovo, un periodo che parla di attesa, presenza e misericordia, un pensiero sincero a tutti: a chi può ritrovarsi in famiglia, a chi vive giorni di fatica, a chi non conosce riposo e a chi affronta questo tempo senza la serenità degli affetti o della salute: a tutti voi arrivi un segno di augurio e vicinanza.

Che lo spirito del Natale

“Ogni circostanza di sacrificio o di soddisfazione gode di una Presenza misteriosa… che la misericordia del Natale possa commuoverci alla curiosità e al desiderio in ogni cosa che facciamo: in famiglia, a lavoro, con gli amici.“